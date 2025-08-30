В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС Вице-премьер Сальвини заявил, что Россия не представляет угрозы для Италии

Россия не представляет для Италии никакой угрозы, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини в интервью изданию IL Fatto Quotidiano. Он подчеркнул, что ни один гражданин государства не будет отправлен в зону боевых действий на Украину.

Все итальянское правительство заявляет, что ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину. Мы не ведем войну против России, — объяснил Сальвини.

Вице-премьер обратил внимание, что реальная опасность для страны исходит с южных рубежей. Он отметил, что через Средиземное море в Италию проникают нелегальные мигранты, среди которых, по его словам, есть исламские экстремисты, создающие угрозу безопасности городов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала страны объединения принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта. Она имела в виду ограничения против тех стран, которые продолжают торговлю с РФ. По ее словам, рестрикции должны быть введены по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.