Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет популярность среди населения своей страны. Согласно результатам последнего социологического опроса, 69% британцев относятся к нему негативно. В чем причины того, что Стармер уверенно догоняет по антирейтингам своего коллегу, президента Франции Эммануэля Макрона, — в материале NEWS.ru.

Почему британцы ненавидят Стармера

Основная причина снижения популярности Стармера — резкое ухудшение социально-экономической положения на Британских островах. Как следует из данных Национальной статистической службы (ONS), ключевым фактором стало падение промышленного производства.

В то же время по итогам года расходы бюджета страны должны превысить 60% ВВП на фоне сокращения доходов казны, которые в этом году опустятся ниже 40% ВВП. То есть дефицит бюджета превысит 20% ВВП, что беспрецедентно для мирного времени. При этом растут расходы на обслуживание долга (примерно 13% ВВП, или почти 22% расходной части бюджета), которые при этом постоянно увеличиваются. А нарастить доходы, по мнению экономистов, практически не представляется возможным.

«Во многом именно из-за этих проблем и необходимости затягивать пояса Стармер и затеял в начале сентября масштабные перестановки в правительстве. Под различными предлогами он уберет министров, которые мешают ему резать расходы», — рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

По его словам, это еще сильнее ударит по рейтингам британского премьера, лейбориста-социалиста, который лично проводил через парламент совершенно «людоедские» законы. Так, в сентябре 2024 года, несмотря на сопротивление собственной партии, он провел решение о сокращении пособий для пенсионеров на отопление в зимний период, составлявшее от 200 до 300 фунтов стерлингов в год. И это при том, что в зиму-2023/24 в Англии и Уэльсе было зафиксировано 18,5 тысячи «избыточных зимних смертей», большая часть из которых — пенсионеры, умершие в своих квартирах от переохлаждения.

Фото: Xinhua/Li Ying/Global Look Press

Кем оказался британский премьер, и что он думает о коррупции

Тогда же сам Стармер оказался фигурантом коррупционного скандала. Его жена Виктория регулярно посещала дорогие бутики, а ее расходы оплачивал бизнесмен, миллионер-гей (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Вахид Алли. Эти подарки Стармер, вопреки закону, не задекларировал. И отклонил обвинения в коррупции, выдвинутые против него. По словам главы правительства, он против того, чтобы «налогоплательщики оплачивали одежду высокопоставленным политикам и их супругам».

«Без сомнения, миллионы уязвимых пенсионеров по всей стране, которые вынуждены выбирать между отоплением и едой, с радостью воспользуются шансом получить бесплатную одежду, чтобы просто согреться перед лицом жестоких сокращений [бюджета], введенных лейбористами», — съязвил по этому поводу один из представителей оппозиции.

Какую роль в политике Стармера играет Украина и почему

Экономические бедствия Великобритании во многом связаны с увлечением Стармером «украинскими» делами и огромными расходами на оборону, считает Воробьев. Он напомнил, что британский премьер наряду с Макроном является одним из инициаторов отправки европейских и британских войск на Украину. Он призывал также разработать план по сдерживанию России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

И Стармер намерен продолжать наращивать оборонные расходы. В опубликованном летом стратегическом оборонном обзоре закреплены планы по увеличению военных трат до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом «правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до 3% ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями», сообщает Guardian.

В «украинские дела» Стармер вовлечен не только на политическом, но и на личном уровне. В мае была совершена серия поджогов имущества британского премьера, в которых местные СМИ поспешили обвинить Россию. Однако в ходе оперативных мероприятий полиция задержала троих молодых иммигрантов из Украины, оказывавших эскорт-услуги. В связи с этим появилась версия, что Стармер просто недоплатил своим украинским знакомым.

Фото: IMAGO/Udo Gottschalk/TASS

«Если премьер Британии действительно был знаком с кем-то из подозреваемых и этот скандал произошел из-за каких-то финансовых разборок, то этот факт и является из ряда вон выходящим. Получается, что, будучи главой правительства, Стармер не может себя контролировать и имеет вот такие сомнительные связи», — сказал NEWS.ru политолог Михаил Чернов.

По его словам, это касается и наркотиков, в употреблении которых вместе с Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем заподозрили британского премьера.

Кто покрывал педофилов в Великобритании

В сексуальные скандалы с криминальным оттенком Стармер попадает уже не в первый раз. Так, в январе в Великобритании вновь разгорелся скандал с изнасилованиями детей, в котором замешан нынешний премьер-министр. Оказалось, что в бытность руководителем Королевской прокурорской службы он закрывал глаза на преступления и не давал хода делам этнических банд, насиловавших детей в 2008–2013 годах, причем счет жертвам шел на многие сотни.

Американский бизнесмен Илон Маск даже назвал Стармера соучастником изнасилований. Ему удалось избежать обвинений, но когда выяснилось, что младший министр МВД по вопросам защиты женщин и девочек от насилия Джесс Филлипс отклонила просьбу о возобновлении расследования, скандал разгорелся с новой силой.

Масла в огонь подлила публикация таблоида The Sun, по данным которого премьер мог покрывать и педофилов, принадлежащих к элите Соединенного Королевства. Так, выяснилось, что он мог покровительствовать бывшему ведущему телешоу Top of the Pops, диджею Джимми Сэвилу, от которого за несколько десятилетий пострадали 450 детей, а он так и не был привлечен к ответственности.

