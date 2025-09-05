Саммит ШОС — 2025
Стармер проведет масштабные перестановки в правительстве Великобритании

Guardian: Стармер собирается сменить главу МИД Великобритании

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует масштабные кадровые изменения в своем правительстве, сообщила журналист газеты The Guardian Пиппа Крерар в социальной сети X. Согласно информации из правительственных источников, министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет освобожден от занимаемой должности.

По данным журналиста, на пост главы Форин-офиса будет назначена действующий министр внутренних дел Иветт Купер. Освободившуюся должность руководителя МВД, предположительно, займет Шабана Махмуд, которая в настоящее время возглавляет Министерство юстиции.

В то же время телеканал Sky News предоставил альтернативную информацию относительно дальнейшей судьбы Дэвида Лэмми. Согласно их данным, экс-министр иностранных дел может возглавить Министерство юстиции и одновременно получить должность заместителя премьер-министра.

Кадровые перестановки происходят на фоне отставки Анджелы Рэйнер с поста заместителя Стармера. 5 сентября стало датой ее добровольного ухода из-за разразившегося скандала, связанного с неуплатой налогов.

Ранее газета Times сообщала, что британская парламентская служба безопасности выявила в палате общин телефон, который должен был воспроизвести звуки интимного характера во время выступления Стармера. Аппарат был спрятан возле передней скамьи, на которой располагаются члены кабинета министров. При этом службе безопасности не удалось установить личность нарушителя по записям камер наблюдения.

