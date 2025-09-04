Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте Times: неизвестные хотели включить звуки секса во время выступления Стармера

Британская парламентская служба безопасности выявила в палате общин телефон, который должен был воспроизвести звуки интимного характера во время выступления премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета Times. Аппарат был спрятан возле передней скамьи, на которой располагаются члены кабинета министров. При этом службе безопасности не удалось установить личность нарушителя по записям камер наблюдения.

Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра, — говорится в сообщении.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц (Ким Дотком) заявил о завершении «Проекта Украина». По его словам, с премьер-министром Великобритании тоже покончено. Дотком призвал Стармера покинуть пост, отреагировав на его публикацию о планах ускорить строительство почти 100 тысяч домов коротким комментарием: «Уходи». Следующей в этой очереди, считает он, станет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.