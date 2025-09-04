Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 20:50

Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте

Times: неизвестные хотели включить звуки секса во время выступления Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская парламентская служба безопасности выявила в палате общин телефон, который должен был воспроизвести звуки интимного характера во время выступления премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета Times. Аппарат был спрятан возле передней скамьи, на которой располагаются члены кабинета министров. При этом службе безопасности не удалось установить личность нарушителя по записям камер наблюдения.

Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра, — говорится в сообщении.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц (Ким Дотком) заявил о завершении «Проекта Украина». По его словам, с премьер-министром Великобритании тоже покончено. Дотком призвал Стармера покинуть пост, отреагировав на его публикацию о планах ускорить строительство почти 100 тысяч домов коротким комментарием: «Уходи». Следующей в этой очереди, считает он, станет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания
Кир Стармер
звуки
телефоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Греф заявил о «переукреплении» рубля
«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО
Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
Счетная палата США пришла к необычным выводам о Пентагоне
Россиян предупредили об опасной кофейной привычке
Источник в окружении Ефремова назвал настоящую причину его развода с женой
Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после болезни
«Я его выгнала»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха своей дочери
Беседа с Трампом о санкциях против России огорчила лидеров ЕС
Дибров воссоединился с бывшей женой
В Госдуме раскрыли истинные цели «коалиции желающих»
Аэропорт Волгограда приостановил работу
В России призвали адаптироваться к крепкому рублю
Молдавские оппозиционеры раскрыли, на что решился Кишинев в борьбе с ними
Афганистан пережил новое мощное землетрясение
Мужчина похитил девочку с пикника и сбросил с моста
«Безвиз» в Китай: сколько стоит отдых в Поднебесной, что посмотреть, дорога
260 килограммов в 15 лет: как сейчас живет самый толстый ребенок в мире
Богомаз сообщил о новой атаке ВСУ на приграничье
В Московском зоопарке скончался уникальный орангутан
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.