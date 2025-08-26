«Проект Украина» завершился, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц (Ким Дотком) в соцсети X. По его словам, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером также «покончено». Следующая в очереди, убежден Дотком, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Проект Украина завершен, — написал бизнесмен.

Дотком также призвал Стармера уйти с должности, прокомментировав публикацию политика об ускорении строительства почти 100 тысяч домов фразой «Уходи». Сам предприниматель живет в Новой Зеландии и продолжает судиться против экстрадиции после преследования ФБР из-за обвинений в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.

Ранее бизнесмен предрек бегство президента Украины Владимира Зеленского из страны. Так Дотком прокомментировал публикацию The New York Times об изменении отношения Белого дома к Киеву. По данным журналистов, в США все более скептично относятся к возможностям ВСУ в противостоянии с Вооруженными силами России.