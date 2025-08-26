Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:09

Дотком раскрыл судьбу «проекта Украина»

Бизнесмен Дотком заявил, что «проект Украина» завершился

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Проект Украина» завершился, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц (Ким Дотком) в соцсети X. По его словам, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером также «покончено». Следующая в очереди, убежден Дотком, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Проект Украина завершен, — написал бизнесмен.

Дотком также призвал Стармера уйти с должности, прокомментировав публикацию политика об ускорении строительства почти 100 тысяч домов фразой «Уходи». Сам предприниматель живет в Новой Зеландии и продолжает судиться против экстрадиции после преследования ФБР из-за обвинений в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.

Ранее бизнесмен предрек бегство президента Украины Владимира Зеленского из страны. Так Дотком прокомментировал публикацию The New York Times об изменении отношения Белого дома к Киеву. По данным журналистов, в США все более скептично относятся к возможностям ВСУ в противостоянии с Вооруженными силами России.

Украина
Европа
бизнесмены
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином
Онищенко успокоил «кликуш» среди родителей насчет риска эпидемии чикунгуньи
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм коронавируса «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.