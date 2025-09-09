ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?

Часть европейских стран из «коалиции желающих» хотят более активного вовлечения США в помощь Украине, сообщило издание Financial Times. Речь идет о том, чтобы с помощью американской ПВО закрыть небо над страной от российских беспилотников. Удастся ли Евросоюзу втянуть Вашингтон в эту авантюру и могут ли из-за этого ухудшиться его отношения с Москвой — в материале NEWS.ru.

Как ЕС планирует закрыть небо над Украиной

Страны Европейского союза разочаровались в попытках дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщила британская газета Financial Times. По ее данным, ряд государств, состоящих в «коалиции желающих», на самом деле не желают отправлять свои войска на помощь Киеву. Поэтому они решили предпринять «более быстрые и практичные» способы военной помощи — закрыть небо над страной при помощи США.

«Сейчас обсуждается прекращение огня де-факто через американский „воздушный щит“», — отмечает издание.

В частности, речь идет о Германии, Италии и Польше. При этом некоторые страны готовы отправить войска, но даже они требуют «материально-технической и воздушной поддержки» со стороны Вашингтона. Европейцы же готовы внести вклад, например, посредством «поддержки с моря», в частности авианосцами.

Они рассчитывают, что американцы увеличат поставки средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украины от БПЛА. При этом европейские государства уже не готовы полагаться лишь на слова президента США Дональда Трампа. Они надеются, что «более жесткие меры против России» одобрит конгресс, так что Белому дому придется с ними считаться.

Кто еще предлагал закрыть небо над Украиной

Предложения закрыть небо над Украиной звучат не впервые. Так, весной 2024 года официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией соседней страны с помощью своих систем противовоздушной обороны. Правда, он отмечал, что власти не собирались переносить польские системы ПВО на Украину.

«Возможности находиться вне границ страны нет», — подчеркнул тогда дипломат.

Кроме того, депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» допускали возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Таким образом они поддержали идею эксперта Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, который считает, что силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной 70 км».

Согласятся ли США на такой сценарий

США согласятся на этот сценарий только при одном условии — что Европа все оплатит, отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

«С Patriot, если они хотят защищать небо Украины, там проблемы — их не хватает, потому что для США приоритетны другие театры военных действий — та же поддержка Израиля и азиатских союзников Америки, таких как Япония, Южная Корея и Тайвань», — заявил он.

У США комплексы Patriot в дефиците, поэтому, по мнению политолога, возникает вопрос: будет ли Америка действовать в ущерб своим союзникам и готова ли Европа эти Patriot оплачивать.

Брюссель крайне заинтересован в продолжении конфликта на Украине и делает для этого все — в том числе и Трампа желает втянуть, отметил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Они сами готовятся к войне с Россией к 2030 году, это уже никто не скрывает. Поэтому им очень важно иметь воюющий передовой отряд в лице Украины, который был бы фундаментом для их уже непосредственного вмешательства. Это значит, что они продолжат накачивать Киев вооружением и всеми правдами и неправдами постараются втянуть в этот конфликт как можно больше стран», — пояснил парламентарий.

Он допустил, что Трамп может согласиться закрыть небо Украины. «Кто бы что ни говорил, американский лидер нам не друг. Он рассмотрит все плюсы и минусы, и если решит, что для США выгоднее продолжать конфликт, то пойдет на этот шаг», — указал депутат.

Обострятся ли отношения России и США

Безусловно, это обострит отношения США и России, заявил Блохин. «Это новый этап эскалации. Но опять-таки, нужны серьезные финансовые ресурсы. Эта дискуссия идет уже долгое время, но реальных каких-то шагов нет. Одно дело закрыть Израиль, который довольно-таки маленькое государство, а другое дело — Украина, которая по территории сравнима с Францией и Германией», — сказал он.

