09 сентября 2025 в 12:18

Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США

Политолог Блохин: воздушный щит США над Украиной станет новым этапом эскалации

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закрытие неба над Украиной с помощью американского воздушного щита станет новым этапом эскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога-американиста, реализация такого проекта потребует от США колоссальных затрат, а его эффективность остается под вопросом.

Создание воздушного щита в небе над Украиной обострит отношения США и России. Это новый этап эскалации. Но опять-таки, на это нужны серьезные финансовые ресурсы. Эта дискуссия идет уже долгое время, но реальных шагов нет. Одно дело закрыть Израиль, который довольно маленькое государство, а другое дело — Украина, которая по территории сравнима с Францией или Германией. Это тоже не гарантирует, что она реально будет закрыта, потому что, как показала СВО, Россия уничтожает зенитно-ракетные комплексы Patriot, — пояснил Блохин.

Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что в западных странах активно обсуждается возможность установления фактического режима прекращения огня на Украине путем развертывания американской системы ПВО. По его словам, данный план предполагает создание так называемого воздушного щита, который ограничит возможности авиационных ударов.

