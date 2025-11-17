Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 15:41

Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных

Роспотребнадзор: электромагнитное излучение может навредить беременным

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Электромагнитное излучение высокочастотного диапазона, источником которого является мобильная связь, может навредить беременным, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Организм беременных имеет ряд особенностей, уточнили представители ведомства.

В пресс-службе заявили, что особому негативному влиянию также подвергаются дети. Отмечается, что вред наносится не только беременным, но и эмбриону.

По словам специалистов, негативные последствия возможны, только если разговаривать по телефону, так как наибольшую мощность аппарат излучает во время сеансов связи. В ведомстве призвали ограничить использование гаджетов.

Ранее врач Павел Трахтман рассказал, что резус-конфликт при беременности может спровоцировать гемолитическую болезнь новорожденных (ГБН) с тяжелой анемией, желтухой, обширными отеками. Он отметил, что последствия не всегда будут тяжелыми, однако такая беременность требует пристального наблюдения.

беременные
излучение
здоровье
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддельные лекарства стали причиной гибели 27 человек
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
«Будем продолжать»: Зеленский о коррупционном скандале на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.