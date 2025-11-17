Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных Роспотребнадзор: электромагнитное излучение может навредить беременным

Электромагнитное излучение высокочастотного диапазона, источником которого является мобильная связь, может навредить беременным, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Организм беременных имеет ряд особенностей, уточнили представители ведомства.

В пресс-службе заявили, что особому негативному влиянию также подвергаются дети. Отмечается, что вред наносится не только беременным, но и эмбриону.

По словам специалистов, негативные последствия возможны, только если разговаривать по телефону, так как наибольшую мощность аппарат излучает во время сеансов связи. В ведомстве призвали ограничить использование гаджетов.

