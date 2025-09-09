«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске Зеленский: Путин благодаря встрече с Трампом на Аляске получил то, что хотел

Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа «получил, что хотел», заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Так политик прокомментировал вопрос журналистов, которые поинтересовались, что он чувствовал, когда наблюдал за саммитом Россия — США в Анкоридже, передает издание «Европейская правда».

Я думаю, Путин получил то, что хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США, — отметил Зеленский.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для России. По его словам, кризис можно завершить только за столом переговоров, но для ускорения процесса необходимо движение на фронтах. Парламентарий уверен, что чем эффективнее российские военные будут на поле боя, тем быстрее будет проходить диалог на дипломатическом уровне.

До этого политолог Грег Саймонс предположил, что боевые действия на Украине, скорее всего, не прекратятся до полной победы РФ. По его мнению, для Киева это будет означать сокрушительное поражение. При этом союзники украинских властей в Европе не собираются способствовать завершению конфликта, добавил эксперт.