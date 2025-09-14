«Это ВСУ напали на Польшу!» Судья из Варшавы о Зеленском и провокациях НАТО

До 2024 года получивший политическое убежище в Белоруссии Томаш Шмидт был судьей Административного воеводского суда в Варшаве, директором юридического бюро Национальной судебной рады Польши, занимался расследованием дел о коррупции. За свою принципиальную позицию подвергался преследованиям, был вынужден бежать из страны. Почему Владимир Зеленский не является законным президентом Украины и какое отношения Варшава имеет к подрыву «Северных потоков», Шмидт рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Сразу получат по голове атомной дубинкой»

— Самая громкая тема последних дней — некие беспилотники, которые якобы появились в воздушном пространстве Польши. Что вы думаете об этом инциденте?

— У меня есть сообщения от знающих людей из Варшавы. Их версия такова: эти беспилотники были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально заглушили сигнал и «направили» их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Да, чужим оружием, но атаковали. Начали войну.

Приказ об этом пришел сверху. Это идея Кирилла Буданова, главы ГУР, украинской военной разведки. Конечно, с согласия президента Владимира Зеленского. Большинство поляков понимает, что это работа украинцев, чтобы радикально обострить отношения между Варшавой и Москвой. И в конечном итоге спровоцировать войну между вашей страной и НАТО.

— Такая война возможна?

— К сожалению, да. Отношения России с некоторыми странами НАТО действительно не очень хорошие, скажем мягко. Но не со всеми. Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан недавно встретились с президентом России Владимиром Путиным, у них нет проблем во взаимоотношениях.

Есть такие страны, которые не хотят сотрудничества и не желают прекращения конфликта на Украине. Мы можем назвать их «осью войны» или «осью зла». И здесь мы имеем дело с Великобританией, Францией, Германией и, к сожалению, с Польшей.

Польские солдаты патрулируют границу с Беларусью вдоль пограничного ограждения Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика НАТО или Евросоюза не едина — это политика разных государств. Конечно, Брюссель пытается давить и на Орбана, и на Фицо, но не выходит. Посмотрим, чем это закончится.

— Польша закрыла границу с Белоруссией на несколько дней. Зачем?

— Премьер Дональд Туск назвал в качестве предлога учения «Запад» России и Белоруссии. Они проходят регулярно, это не в первый раз. Более того, учения этого года были отодвинуты от польско-белорусской границы, чтобы у польской власти не случилась истерика. Оказалось, что это не помогает.

— Еще одна точка напряжения — это Калининградская область. Может ли там начаться конфликт между Россией и Польшей? Стоит ли ожидать провокаций?

— Провокации, конечно, случаются. Речь идет о так называемой гибридной войне. Периметр области невелик. Там немного солдат по сравнению с контингентом НАТО вокруг. Но я, например, не исключаю, что в Калининградской области у России есть ядерные заряды. Насколько я помню, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что любая агрессия в отношении Калининградской области вызовет ответ России, включая применение такого оружия. Сразу получат по голове атомной дубинкой.

Европейские и, в частности, польские политики тоже это понимают, что, конечно, не исключает провокаций на границе.

«Это похоже на классическое заметание следов»

— По вашему мнению, Польша причастна к подрывам на «Северных потоках»?

— Есть высокая степень вероятности, что Варшава причастна к этому террористическому акту. У Польши есть специальное подразделение, которое занимается морскими диверсионными операциями. Это подразделение и на Ближнем Востоке работало, и в Африке — его называют Formoza. Так получилось, что за полтора года погибли шесть или семь военнослужащих высокого ранга, связанных с Formoza.

Эти смерти были очень странными, потому что они были квалифицированы прокуратурой как самоубийство. Например, офицер сначала убивает свою семью, в том числе детей, и в конце убивает себя. Похоже на классическое заметание следов.

Выглядит очень подозрительно. Польские спецслужбы и прокуратура ничего не сделали. Не расследовали! Официально все было классифицировано как самоубийство или «расширенное самоубийство».

На этом аэрофотоснимке, опубликованном Министерством обороны Дании 27 сентября 2022 года, показано место утечки на газопроводе «Северный поток». Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

— Что вы можете сказать о военной помощи Украине со стороны Варшавы? Польскую территорию используют для учений?

— Учения проводятся не только на территории Польши, но и на территории Германии. Есть некоторое количество польских наемников. Сейчас желающих не слишком много, потому что большинство из отправившихся на Украину не вернулись на родину или вернулись в гробах.

Мы видели, что происходило в Курской области, куда заходили просто бандиты, убивающие мирных жителей. Так не поступает честный солдат.

— Много было польских наемников в Курской области?

— Много. Местные жители подтверждали, что слышали польскую речь. К сожалению, это те люди, которые сделают все за деньги.

«Хорошо, что советские спецслужбы убили Бандеру»

— Почему Польша занимает такую жесткую антироссийскую позицию?

— Если посмотреть на то, что говорят польские политики, то они вообще не видят возможности вести дипломатические переговоры с Москвой. Это неслыханно. Дипломатических отношений между Польшей и Белоруссией, между Польшей и Россией нет.

Примерно месяц назад спецпредставитель президента США Кит Келлог со своими людьми прилетел в Минск. Он представлял лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Были проведены переговоры с президентом Александром Лукашенко.

С польской стороны таких попыток нет. Это значит, что Польша стала второстепенным игроком — она не сама принимает решения в своей внешней политике и, скорее всего, во внутренней тоже.

Моя страна стала местом, где сходятся сферы влияния: американская, брюссельская, немецкая и британская. Сейчас доминируют Лондон и Брюссель. Они и решают за поляков.

Встреча Александра Лукашенко со спецпосланником Президента США Китом Келлогом Фото: president.gov.by

— Есть надежда на улучшение отношений между Россией и Польшей?

— Все зависит от того, как будет выстраиваться глобальная политика. Скажем, если США и Россия заключат соглашение по урегулированию ситуации на Украине, польским властям, вероятно, придется изменить свое поведение.

Будет трудно. В Польше очень сильна русофобия. Ее взращивали такие структуры как американское Агентство по международному развитию (USAID). Дональд Трамп их закрыл, но они работали десятки лет! Чтобы преодолеть результаты их работы, нужны годы и огромные деньги. Эта русофобия укоренилась гораздо сильнее, чем думали ее создатели.

На данный момент это может создать проблемы для самих американцев. Даже если польским властям прямо скажут из Вашингтона возобновить диалог с Россией, то они будут сопротивляться.

— А что в Польше думают про украинских беженцев?

— Отношения между поляками и украинцами, проживающими в Польше, сильно испортились. Возмущает поведение некоторых «беженцев». Они приезжают на «Майбахах», «Порше», БМВ. Я сам это видел. Тратят тысячи долларов в очень дорогих ресторанах. Отношения между обычными поляками и украинцами из-за этого крайне плохие.

Другие «беженцы» сосут дотации из нашего бюджета. При этом они типичные бандеровцы, как мы это называем в Польше, то есть украинцы, которые поклоняются Степану Бандере, для которых он герой, а для нас, для поляков, это бандит и преступник. Очень хорошо, что его убили еще советские спецслужбы. Справедливость восторжествовала, хотя и в небольшой части.

— В течение многих лет вы были судьей в Польше. Является ли Зеленский легитимным президентом Украины?

— Как судье и человеку, который знает конституционное право, мне ясно, что у Зеленского нет никакой легитимности, он не может оставаться президентом. Если взять украинскую конституцию, там нет такой возможности, чтобы в этот момент, без проведенных выборов, Зеленский исполнял бы полномочия президента.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press

Любой юрист, будь то украинский, русский или польский, скажет, что невозможно нижестоящими законами изменять положения конституции. С точки зрения украинского конституционного права и международного права Зеленский не является президентом. Он банальный узурпатор.

«Меня хотят арестовать, но не говорят почему»

— Томаш, почему вы все-таки уехали из Польши?

— Я человек, которого ищут по двум ордерам на арест в моей стране. Но никто не знает, в том числе я, за что именно. Если бы я вернулся в Польшу, меня бы сразу арестовали. Это немного похоже на «Процесс» Франца Кафки. Абсурдная ситуация. Человек не знает, в чем его обвиняют, а чтобы узнать, он должен сесть в тюрьму.

Меня хотят арестовать, но не говорят почему! Это политическое преследование. Думаю, что кого-то очень могущественного я разозлил, когда рассматривал дело, где он фигурировал. Я постоянно получаю угрозы, что меня убьют, что со мной что-то случится…

— Покушений на вас не было?

— Было около четырех месяцев назад. Мне сказали, что временно не следует выходить на работу. Но все обошлось. Подробностей раскрывать не стану.

— У вас есть государственная защита со стороны белорусских властей?

— Сразу после моего приезда в Белоруссию президент Александр Лукашенко сказал, что нужно обеспечить мне такую защиту. Эта охрана есть всегда, но я свободно передвигаюсь. Вот приехал в Москву с вами поговорить.

Экс-судья Административного воеводского суда в Варшаве, экс-директор юридического бюро Национальной судебной рады Польши Томаш Шмид Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В конце концов спецслужбы Белоруссии и России прекрасно знают, как сделать так, чтобы я был в безопасности. Не нужно, чтобы у меня было пять телохранителей с калашниковыми. Как они это делают — секрет фирмы. Я их не расспрашиваю.

