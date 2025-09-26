Названа причина, по которой Зеленский может напасть на Приднестровье Глава Русско-молдавского центра: ВСУ могут устроить провокацию в Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский из-за провала на фронте попытается устроить информационную провокацию в Приднестровье накануне выборов, заявил ТАСС руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин. По его словам, это такой способ найти рычаг давления,

Потому что у нас сухопутного коридора в Приднестровье нет. Если что-либо случится, то России будет сложно защищать приднестровцев или свои войска поставить. Они это знают, и так как у них все плохо на фронтах, я так думаю, они постараются как-то информационно что-то показать, попытаются устроить провокацию, — пояснил он.

Аналитик добавил, что если бы Украина хотела напасть на Приднестровье — она бы это сделала, не спрашивая разрешения у Евросоюза и не устраивая из этого информационную кампанию.

Ранее политолог Игорь Пшеничников отмечал, что НАТО с помощью ВСУ вполне может оккупировать Приднестровье и Молдавию. По его мнению, планы Запада отчасти связаны с приближающимися парламентскими выборами в этой стране.

До этого военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Владимир Зеленский готовит страну к войне с Приднестровьем и уже проводит рекогносцировку местности, не факт, что это случится, однако ситуация напоминает «заряженное ружье». Украинский лидер готов начать «маленькую победоносную войну» в любой момент, потому лишь ждет решения Молдавии и Европы, уверен журналист.