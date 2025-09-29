Бывший президент заявил о победе оппозиции в Молдавии Додон: партия Санду проиграла в Молдавии даже с фальсификациями в свою пользу

Оппозиция победила на парламентских выборах внутри Молдавии, заявил ТАСС бывший президент республики Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую оппозиционную Партию социалистов. По его словам, несмотря на фальсификации и нарушения закона со стороны властей, оппозиционный Патриотический блок получил поддержку 49% избирателей, в то время как правящая Партия действия и солидарности набрала 44% голосов.

Оппозиция в Молдавии выиграла выборы в парламент, получив поддержку 49% голосов избирателей. Хотя правящая партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду проиграла их, получив 44% несмотря на административный ресурс, ручной ЦИК, тотальное подавление оппозиции и СМИ, фальсификации, она может сохранить контроль над парламентом и правительством за счет зарубежных участков и распределения голосов проигравших, — сказал политик.

Додон отметил, что режиму Майи Санду удалось повторить схему прошлогодних выборов, когда она проиграла внутри страны, но обеспечила себе переизбрание и минимальный перевес на референдуме о вступлении в ЕС за счет махинаций на зарубежных участках. Он подчеркнул, что оппозиция не признала итоги тех выборов и референдума, а социалисты продолжат борьбу за освобождение страны от режима Санду.

Ранее экс-президент Молдавии в обращении к лидеру России Владимиру Путину заявил о неизбежности восстановления стратегического сотрудничества между Молдавией и Россией. Он подчеркнул, что две страны традиционно связывают прочные дружественные и партнерские отношения. По словам Додона, возобновление сотрудничества с Москвой соответствует национальным интересам граждан Молдавии.