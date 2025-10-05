Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 17:43

Партия Санду набрала более 50% голосов на выборах в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Правящая партия действия и солидарности, основанная президентом Молдавии Майей Санду, победила на парламентских выборах, набрав 50,20% голосов, сообщает ТАСС. Согласно окончательным данным, утвержденным Центральной избирательной комиссией, этот результат на 2,6 процентного пункта ниже, чем на предыдущих выборах в 2021 году.

Партия действия и солидарности — 792 557 голосов (50,20%), партия «Демократия дома» — 88 679 голосов (5,62%), — сказано в сообщении.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую оппозиционную Партию социалистов, заявил, что оппозиция победила на парламентских выборах внутри страны. По его словам, несмотря на фальсификации и нарушения закона со стороны властей, оппозиционный «Патриотический блок» получил поддержку 49% избирателей, в то время как правящая партия «Действие и солидарность» набрала 44% голосов.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что результаты парламентских выборов в Молдавии показали, что примерно половина населения выступает за развитие связей с Россией. По его словам, Москва рассчитывает, что Кишинев прислушается к мнению граждан.

