В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии

Результаты парламентских выборов в Молдавии показали, что примерно половина населения выступает за развитие связей с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва рассчитывает, что Кишинев прислушается к мнению граждан.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы в Молдавии придерживались курса на налаживание добрых отношений с нашей страной. Тем более что, как показали выборы, которые, конечно же, изобиловали разными нарушениями и странностями, добрая половина — если не больше — молдаван именно являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией, — отметил Песков.