Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Картофельные булочки с начинкой — это удивительно уютное блюдо, которое сочетает в себе нежность домашнего картофельного пюре и сочную, ароматную начинку. Это прекрасный способ подать привычную картошку по-новому, превратив ее в настоящий кулинарный шедевр. Такие рулетики станут хитом на вашем семейном ужине — они сытные, вкусные и выглядят очень аппетитно. Их золотистая корочка и аромат, разносящийся по кухне, не оставят равнодушными никого из домочадцев. Это блюдо точно оценят и взрослые, и дети.

Для приготовления картофельного теста вам понадобится: 600 грамм картофеля, 1 яйцо, 50 грамм картофельного крахмала и около 200 грамм муки . Картофель нужно отварить до готовности и размять в нежное пюре, для идеальной консистенции используйте крахмалистые сорта и, разминая, добавьте сливочное масло . В остывшее пюре добавьте яйцо, крахмал и постепенно вводите муку, замешивая крутое тесто, которое можно раскатать . Для мясной начинки возьмите 200-300 грамм мясного фарша, одну мелко нарезанную луковицу, соль, перец и любимые специи по вкусу . Тесто раскатайте, нарежьте на небольшие прямоугольники, на каждый выложите ложку начинки и сверните аккуратными рулетиками, защипнув края. Обваляйте каждый рулетик в панировочных сухарях для хрустящей корочки и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 30-35 минут до золотистого цвета . Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

