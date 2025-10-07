Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:36

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные булочки с начинкой — это удивительно уютное блюдо, которое сочетает в себе нежность домашнего картофельного пюре и сочную, ароматную начинку. Это прекрасный способ подать привычную картошку по-новому, превратив ее в настоящий кулинарный шедевр. Такие рулетики станут хитом на вашем семейном ужине — они сытные, вкусные и выглядят очень аппетитно. Их золотистая корочка и аромат, разносящийся по кухне, не оставят равнодушными никого из домочадцев. Это блюдо точно оценят и взрослые, и дети.

Для приготовления картофельного теста вам понадобится: 600 грамм картофеля, 1 яйцо, 50 грамм картофельного крахмала и около 200 грамм муки . Картофель нужно отварить до готовности и размять в нежное пюре, для идеальной консистенции используйте крахмалистые сорта и, разминая, добавьте сливочное масло . В остывшее пюре добавьте яйцо, крахмал и постепенно вводите муку, замешивая крутое тесто, которое можно раскатать . Для мясной начинки возьмите 200-300 грамм мясного фарша, одну мелко нарезанную луковицу, соль, перец и любимые специи по вкусу . Тесто раскатайте, нарежьте на небольшие прямоугольники, на каждый выложите ложку начинки и сверните аккуратными рулетиками, защипнув края. Обваляйте каждый рулетик в панировочных сухарях для хрустящей корочки и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 30-35 минут до золотистого цвета . Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом
Общество
Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Общество
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Общество
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Осетинский пирог Кабускаджын! Объедение с сыром и капустой — сложное только название!
Общество
Осетинский пирог Кабускаджын! Объедение с сыром и капустой — сложное только название!
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
булочки
рецепты
картофель
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Будем работать по четыре дня в неделю? Что сказали в Минтруде, подробности
В Кремле ответили на слова Арестовича о передаче РФ четырех областей
В Кремле заявили о большой паузе в диалоге с Киевом
Гендиректор «Кавказ.РФ» раскрыл, подорожает ли отдых на Эльбрусе
Россиянка взыскала с химчистки почти 46 тысяч рублей за куртку Calvin Klein
В Кремле рассказали, к чему приведет поставка Украине ракет Tomahawk
Шатдаун в США сорвал важные переговоры с Индонезией
Дуров искупался в запретном озере в Казахстане и поделился кадрами
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.