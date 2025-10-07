Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ревани — это не просто турецкий пирог, а настоящее солнечное лакомство, которое покорит вас своим нежным лимонным ароматом и сочной текстурой. Этот пирог из манной крупы, пропитанный душистым сиропом, напоминает о восточных базарах и гостеприимстве турецких домов. Его секрет в том, что простые ингредиенты превращаются в изысканный десерт, который буквально тает во рту. Я сама влюбилась в этот рецепт за его простоту и неизменно восторженную реакцию гостей. Это тот самый случай, когда за полчаса на кухне можно создать настоящую сказку!

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан кефира или натурального йогурта, 1/2 стакана растительного масла, 11/2 ч. л. разрыхлителя и цедра одного лимона. Для сиропа — 1 стакан сахара, 1 стакан воды и сок половины лимона. Сначала приготовьте сироп, чтобы он успел остыть: смешайте в кастрюльке сахар и воду, доведите до кипения, проварите 5-7 минут, затем добавьте лимонный сок и уберите в сторону. Для теста взбейте яйца с сахаром до легкой пены, добавьте кефир и масло, перемешайте. Всыпьте манку, муку и разрыхлитель, введите лимонную цедру и замесите однородное, довольно жидкое тесто. Вылейте его в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180–200°C духовке 25–30 минут до румяного цвета. Горячий пирог достаньте из духовки, обильно полейте остывшим сиропом и дайте полностью впитаться. Перед подачей можно посыпать кокосовой стружкой или измельченными фисташками.

