04 декабря 2025 в 10:06

В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли

Депутат Боярский: в 2026 году вряд ли примут закон, регулирующий ИИ-отрасль

В 2026 году вряд ли примут закон, который будет регулировать ИИ-отрасль, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Боярского. Он отметил, что сейчас предлагают очень много инициатив на тему контроля нейросетей, однако не все из них конструктивны.

Видно, как накануне выборов в Госдуму 2026 года тема ИИ становится политизированной. Всем интересно, но ничего не понятно. Много хайпа. Мы не позволим превратить это в непродуктивное и некачественное обсуждение, у нас для этого есть все экспертные силы. Будем ориентироваться на них, — высказался Боярский.

Уточняется, что парламентарии 3 декабря 2025 года отклонили законопроект о маркировке произведений ИИ. Решение приняли во время заседания IT-комитета ГД. Соответствующую инициативу в середине ноября внесли представители партии «Справедливая Россия».

Ранее Боярский заявил, что идея маркировать контент, созданный людьми, а не нейросетями, является перспективной. По его словам, сейчас все чаще встречаются материалы авторства искусственного интеллекта.

