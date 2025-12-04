Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей

Генерального директора компании ООО «Орбита» Сергея Никитина и двух его подчиненных Константина Савушкина и Ольгу Королеву обвинили в хищении более 30 млн рублей в Алтайском крае, сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России. Компания выполняла государственный оборонный заказ. Имущество обвиняемых было арестовано.

В 2022 году Никитин, Савушкин и Королева оформили фиктивные документы о выполнении ремонта многоквартирных домов и похитили денежные средства в размере свыше 30 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере, — говорится в заявлении.

Ранее в Красноярске бывшую работницу банка приговорили к четырем годам тюрьмы за хищение 150 млн рублей у клиента. Похищенные деньги она потратила на автомобиль премиум-класса, покупку жилья, ремонтные работы и жизнь в Турции.

До этого бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по жилищно-коммунальному хозяйству Владимиру Лавленцеву было предъявлено обвинение в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12. Сумма ущерба по этому делу оценивается в 2,5 млрд рублей.