04 декабря 2025 в 09:38

Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда кажется, что настоящий плов под силу только опытным поварам, но есть один простой подход, который делает результат стабильным и удивительно вкусным. Он помогает получить рассыпчатый рис и сочное мясо даже тем, кто готовит впопыхах.

Главное — правильно подготовить продукты и не трогать блюдо в процессе томления. Рис несколько раз промойте и замочите, чтобы убрать лишний крахмал. Мясо обжарьте до румяной корочки, затем добавьте лук и морковь, давая овощам слегка припуститься. Зиру, кориандр и куркуму всыпайте сразу после обжарки, чтобы они раскрыли аромат.

Рис выкладывайте поверх мяса ровным слоем и аккуратно залейте горячей водой примерно на два пальца выше поверхности. Дальше остается только закрыть крышку и терпеливо ждать: именно тишина внутри казана делает плов по-настоящему правильным. После выключения огня дайте блюду настояться и лишь потом мягко перемешайте. Такой способ работает всегда и подходит для любого мяса.

Ранее сообщалось, что иногда даже небольшая порция горького лука способна испортить вкус всего блюда. К счастью, есть простые приемы, которые помогают быстро нейтрализовать резкость и сохранить приятный аромат овоща. Эти методы не требуют редких продуктов и легко выполняются на кухне любой хозяйки.

