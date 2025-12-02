Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:39

Пирог за 10 минут — это реально: готовим десерт без замеса теста, который покоряет детей и взрослых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог — настоящая магия простоты, когда из минимума ингредиентов получается невероятно вкусный десерт. Рассыпчатая структура, сочная яблочная начинка и хрустящая корочка создают идеальную гармонию. Рецепт, который выручит, когда гости на пороге, а времени на сложную выпечку совсем нет.

Готовлю я так: в глубокой миске смешиваю по одному стакану муки, манки и сахара. Добавляю половину чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара и разрыхлитель. 60 граммов холодного сливочного масла натираю на крупной терке в сухую смесь и перетираю руками в крошку. Форму для выпечки смазываю маслом, высыпаю половину полученной крошки и распределяю равномерно по дну. Сверху выкладываю 6–7 очищенных и нарезанных тонкими дольками яблок. Заливаю яблоки 100 мл молока и посыпаю оставшейся крошкой. Выпекаю при 180 °C около 40–45 минут до золотистого цвета. Пирог получается рассыпчатым снаружи и сочным внутри.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Общество
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Шубу отменяю! Собираю салат «Варежка Деда Мороза»: крабовые палочки, сыр и праздничное настроение
Общество
Шубу отменяю! Собираю салат «Варежка Деда Мороза»: крабовые палочки, сыр и праздничное настроение
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Нужна быстрая выпечка к кофе? Эти банановые слойки — самое то! Готовлю нежный десерт без хлопот
Общество
Нужна быстрая выпечка к кофе? Эти банановые слойки — самое то! Готовлю нежный десерт без хлопот
еда
рецепты
выпечка
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Скандал вокруг Долиной назвали главным негативным событием Рунета
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Житель Свердловской области вышел из колонии и сразу попал за решетку
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.