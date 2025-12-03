Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:55

Превращаем классический рататуй в необычный пирог — нежное тесто и сочные овощи в невероятном комбо

Этот рататуй на галете — настоящее воплощение французской кухни в вашем доме. Рассыпчатое масляное тесто, ароматный овощной соус и нежные запеченные овощи создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Блюдо выглядит как шедевр из кондитерской, но готовится достаточно просто для воскресного ужина.

Готовлю я так: сначала соус — томлю лук с чесноком в оливковом масле, добавляю сладкий перец, потом очищенные помидоры и травы, тушу 10 минут. Для теста смешиваю 200 г муки с 80 мл растительного масла, 80 мл воды и солью, раскатываю в круг. Тонко нарезаю цукини, баклажаны и помидоры, баклажаны предварительно запекаю. На тесто выкладываю остывший соус, сверху спиралью раскладываю овощи, посыпаю оливками, чесноком и травами. Заворачиваю края теста и выпекаю при 180 °C 35–45 минут до золотистого цвета. Подаю теплым — хрустящее тесто и нежные овощи создают потрясающий контраст.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
