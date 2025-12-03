Шарлотку не делаю. Вместо неё — булочки «Узелки»: мягкая румяная нежность за 15 минут

Надоела рутина с оладьями и глазуньей на завтрак? Хочется порадовать семью чем-то по-настоящему домашним, теплым и ароматным прямо с утра? Тогда сладкие булочки «Узелки» — ваш идеальный выбор. Эти румяные, невероятно мягкие булочки не только вкусны, но и интересны в приготовлении благодаря своей оригинальной форме. Процесс их создания — это своего рода кулинарная медитация, а результат — маленькие съедобные произведения искусства, которые наполнят дом запахом свежей выпечки и ванили. Они идеально подходят к утреннему чаю или кофе, а дети будут в восторге от возможности развязывать и есть такие вкусные «Узелки». Это тот самый рецепт, который создает ощущение уюта и праздника в любой день.

Вам понадобится: 1 яйцо, 60 г сахара (плюс 1 столовая ложка для посыпки), ¼ чайной ложки соли, 1 чайная ложка сухих дрожжей, ванилин на кончике ножа, 150 мл теплого молока, 1 столовая ложка растительного масла и 300 г пшеничной муки. В глубокой миске смешайте теплое молоко, столовую ложку сахара и дрожжи, оставьте на 10 минут для активации. Добавьте яйцо, оставшийся сахар, соль, ванилин и растительное масло. Все хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Подошедшее тесто обомните и разделите на 10–12 равных частей. Каждую часть раскатайте в колбаску длиной около 20 см и завяжите в свободный узелок, оставив небольшие «хвостики». Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Дайте им расстояться 20 минут. Смажьте взбитым желтком или молоком, посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

