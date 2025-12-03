Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста

Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет превратить обычные пельмени в праздничный и невероятно ароматный ужин. Томленные в горшочках с овощами и соусом они впитывают все соки и становятся необыкновенно сочными. В одних источниках пельмени перед закладкой предварительно отваривают, в других — добавляют сырыми. Мне ближе второй вариант, когда пельмени готовятся прямо в горшочке, становясь нежными и пропитанными.

Для приготовления вам понадобится: 30–33 пельменя, 1 головка репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 1 морковь, 3–4 ст. л. сметаны, 2–3 ст. л. кетчупа или томатного соуса, 1 ст. л. растительного масла, 200 мл воды или бульона, соль по вкусу. Для крышечек: 250 г слоеного теста.

Как приготовить: лук и морковь нашинкуйте соломкой и обжарьте на растительном масле до мягкости, слегка посолив. Добавьте кетчуп и сметану, чеснок, перемешайте, влейте горячую воду или бульон и потушите 5–7 минут. На дно горшочков налейте часть готовой овощной подливы. Выложите сверху сырые пельмени (по 10–11 штук в каждый). Залейте оставшейся подливой. Накройте горшочки крышками или «шапочками» из раскатанного теста. Готовьте в духовке при 200 °C около 30 минут (если пельмени сырые) или 15 минут (если предварительно отварные). Дополнительных соусов не требуется — подавайте сразу, можно со свежими овощами.

