Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:45

Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет превратить обычные пельмени в праздничный и невероятно ароматный ужин. Томленные в горшочках с овощами и соусом они впитывают все соки и становятся необыкновенно сочными. В одних источниках пельмени перед закладкой предварительно отваривают, в других — добавляют сырыми. Мне ближе второй вариант, когда пельмени готовятся прямо в горшочке, становясь нежными и пропитанными.

Для приготовления вам понадобится: 30–33 пельменя, 1 головка репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 1 морковь, 3–4 ст. л. сметаны, 2–3 ст. л. кетчупа или томатного соуса, 1 ст. л. растительного масла, 200 мл воды или бульона, соль по вкусу. Для крышечек: 250 г слоеного теста.

Как приготовить: лук и морковь нашинкуйте соломкой и обжарьте на растительном масле до мягкости, слегка посолив. Добавьте кетчуп и сметану, чеснок, перемешайте, влейте горячую воду или бульон и потушите 5–7 минут. На дно горшочков налейте часть готовой овощной подливы. Выложите сверху сырые пельмени (по 10–11 штук в каждый). Залейте оставшейся подливой. Накройте горшочки крышками или «шапочками» из раскатанного теста. Готовьте в духовке при 200 °C около 30 минут (если пельмени сырые) или 15 минут (если предварительно отварные). Дополнительных соусов не требуется — подавайте сразу, можно со свежими овощами.

Ранее мы готовили запеканку по-белорусски из картошки и фарша. Простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Когда совсем нет времени, готовлю вкуснятину из обычных пельменей: нужны сливки, сыр и лук — просто и очень вкусно
Общество
Когда совсем нет времени, готовлю вкуснятину из обычных пельменей: нужны сливки, сыр и лук — просто и очень вкусно
Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин
Регионы
Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Общество
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус
Общество
Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус
Только грудка, овощи и соус — курица по-узбекски «Гульчехра» в порционных горшочках. Ленивый ужин за 20 минут
Общество
Только грудка, овощи и соус — курица по-узбекски «Гульчехра» в порционных горшочках. Ленивый ужин за 20 минут
пельмени
простой рецепт
горшочки
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.