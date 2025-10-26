Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 20:00

Только грудка, овощи и соус — курица по-узбекски «Гульчехра» в порционных горшочках. Ленивый ужин за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Узбекская кухня — это не только плов и манты, но и изумительные блюда в горшочках, которые сохраняют все соки и ароматы. «Гульчехра» — одно из таких блюд, где нежная курица тушится с овощами и специями, создавая гармоничный ансамбль вкусов. Это блюдо названо в честь восточной красавицы, и действительно — его вкус столь же прекрасен и запоминается надолго. Приготовление в порционных горшочках позволяет сохранить сочность курицы и насыщенный вкус бульона, а также придает блюду особый колорит. Это прекрасный способ познакомиться с узбекской кухней, не обладая профессиональными навыками повара.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 2 луковицы, 2 моркови, 2 картофелины, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, 100 г растительного масла, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. кориандра, соль и перец по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, лук — полукольцами, морковь и картофель — соломкой, помидоры очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Разогрейте масло в казане, обжарьте лук до золотистости, добавьте курицу и обжаривайте до румяной корочки. Добавьте морковь, через 5 минут — картофель и помидоры. Тушите 10 минут, затем добавьте специи и чеснок. Разложите массу по горшочкам, долейте горячей водой на 2/3 объема. Накройте крышками и тушите в духовке при 180 °C 40–50 минут. Подавайте с лепешками или рисом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

