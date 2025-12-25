Наполеоном новогодний стол не удивишь. Готовлю «Карпатку» — облачные коржи с апельсиновым кремом для сладкого 2026 года

В мире изысканных десертов торт «Карпатка» занимает особое место, покоряя ценителей своей утонченной простотой и богатым вкусом. Его основа — воздушные коржи из заварного теста, которые тают во рту словно облака. Но истинная душа этого торта заключена в роскошном слое заварного крема на сливочном масле, который здесь обогащен яркой цитрусовой ноткой апельсинового конфитюра и цедры. Это сочетание нежной текстуры, бархатистой сладости и освежающей фруктовой кислинки создает неповторимую гармонию. «Карпатка» — это торт для особых моментов, который говорит о вашем вкусе больше слов.

Рецепт приготовления

Для коржей в сотейнике соедините воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Доведите до кипения. Всыпьте всю муку и интенсивно вымешивайте лопаткой 2-3 минуты, пока тесто не соберется в гладкий ком. Переложите тесто в миску, дайте остыть 10 минут. По одному вбивайте яйца, тщательно вымешивая после каждого. Тесто должно стать гладким и блестящим. Разделите его на 3-4 части. На противне с пергаментом сформируйте коржи-лепешки. Посыпьте их миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Не открывайте духовку первые 20 минут. Готовые коржи полностью остудите. Для крема в кастрюле смешайте яйца, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Постепенно влейте молоко, размешайте до однородности. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до густого крема. Снимите с огня, накройте пленкой в контакт и полностью остудите. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до белизны. Не переставая взбивать, добавляйте по столовой ложке остывший заварной крем. В конце добавьте цедру апельсина, коньяк и соль. Для сборки коржи разрежьте вдоль пополам. На один корж выложите часть крема, затем слой апельсинового джема. Накройте следующим коржом. Повторите, пока не используете все коржи. Верхний корж обильно посыпьте сахарной пудрой. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 8–12 часов.

