Новый фаворит: картофельные «гнезда» с фаршем и яйцом. Завтрак, обед и ужин в одной порции

В поисках идеального блюда, которое одинаково хорошо впишется и в утренний, и в вечерний прием пищи, можно смело остановиться на этом варианте. Картофельные «гнезда» с фаршем и яйцом — настоящее кулинарное чудо, где уютное картофельное «гнездо», сочная мясная начинка и нежный желток создают самодостаточную и очень сытную порцию. Это блюдо не привязано ко времени суток: с утра оно зарядит энергией, в обед станет полноценным горячим приемом пищи, а вечером порадует как вкусный и нескучный ужин без лишних хлопот. Очаровательные порционные «гнезда» покоряют с первого взгляда и с первого кусочка.

Рецепт

Вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г мясного фарша, 4–6 яиц, 1 луковица, 50 г твердого сыра, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, растительное масло.

Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре со сливочным маслом, посолите. Лук мелко нарежьте, обжарьте до мягкости, добавьте фарш, готовьте до изменения цвета, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом. Картофельное пюре разделите на порции. Каждую сформируйте в виде круга с углублением в центре — «гнезда». В углубление выложите обжаренный фарш. Аккуратно вбейте в каждое «гнездо» по одному яйцу, стараясь не повредить желток. Посолите белок. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Достаньте, посыпьте тертым сыром и верните в духовку на 1-2 минуты для расплавления. Подавайте сразу, украсив зеленью.

