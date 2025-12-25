Новый год — 2026
Вместо игристого и вина: имбирный лимонад с облепихой и розмарином. Не напиток, а искрящееся настроение в бокале

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодняя ночь — время искрящихся напитков, но далеко не все отмечают ее с бокалом шампанского или вина. Предлагаем яркую, полезную и невероятно ароматную альтернативу, которая создаст праздничное настроение абсолютно всем — и взрослым, и детям. Этот имбирный лимонад с золотистой облепихой и пряным розмарином — настоящий глоток зимней сказки. Он сочетает в себе согревающую остроту, солнечную кислинку и хвойные нотки, а игривые пузырьки газированной воды делают его по-настоящему праздничным. Это не просто напиток, а искрящееся настроение в бокале.

Вам понадобится: 150 г свежей или замороженной облепихи, кусочек свежего имбиря (3–4 см), 3-4 столовые ложки меда или сахара, 1 лимон, 2-3 веточки свежего розмарина, 1–1,5 литра газированной воды (например, содовая или тоник), лед.

Облепиху разморозьте, если нужно, и протрите через сито, чтобы получить чистый сок без косточек и шкурок. Имбирь натрите на мелкой терке и отожмите через марлю сок. В кувшин влейте облепиховый и имбирный сок. Добавьте мед и сок половины лимона. Тщательно размешайте до растворения меда. Влейте газированную воду. Вторую половину лимона нарежьте кружочками. Наполните бокалы льдом, разлейте лимонад, украсьте каждый бокал долькой лимона и веточкой розмарина. Подавайте сразу, пока напиток «играет».

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

