Готовлю салат «Ришелье»: три ярких слоя восторга для Нового года — гости сметают с тарелок

Салат «Ришелье» — это три ярких слоя, которые вместе создают идеальную композицию. Внизу — свежесть огурца и пикантность чеснока в сырной основе, посередине — насыщенность курицы и дымная сладость колбасного сыра, сверху — пряность моркови и нежность яйца.

Для первого слоя 150 г твердого сыра натираю на крупной терке. Один небольшой свежий огурец также натираю на терке и очень тщательно отжимаю от лишнего сока. Смешиваю сыр, огурец, два-три зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и две столовые ложки майонеза. Полученную массу равномерно утрамбовываю на дно прозрачной салатницы. Для второго слоя 200 г отварного куриного филе мелко нарезаю или разбираю на волокна. 100 г копченого колбасного сыра натираю на терке. Смешиваю курицу, сыр и две столовые ложки майонеза. Аккуратно выкладываю этот слой поверх первого, слегка утрамбовывая. Для третьего слоя 100 г готовой корейской моркови смешиваю с двумя вареными яйцами, натертыми на крупной терке. Равномерно распределяю эту смесь поверх куриного слоя. Даю салату хорошо пропитаться в холодильнике 3-4 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.