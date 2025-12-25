Три быстрые закуски из лаваша: идеи для новогоднего фуршета — от простого к изысканному

Когда до боя курантов остается пара часов, а на столе нужны красивые и сытные закуски, тонкий лаваш становится лучшим помощником. Эти три рецепта используют его по-разному, но с одним результатом: минимум усилий, максимум вкуса и праздничного вида.
Первая закуска: хрустящие рулетики с сыром и зеленью.
Тонкий лаваш смазываю тонким слоем смеси майонеза и чеснока. Равномерно посыпаю тертым твердым сыром и мелко порубленной зеленью (укроп, петрушка). Плотно скручиваю в рулет, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Затем нарезаю острым ножом на порционные рулетики.
Вторая закуска: сочные корзинки с крабовой начинкой.
Квадраты из лаваша выкладываю в форму для маффинов, формируя корзинки. Выпекаю 5–7 минут при 180 °C до хруста. Для начинки смешиваю крабовые палочки, кукурузу, вареное яйцо и зеленый лук, заправляю майонезом. Готовой начинкой наполняю остывшие корзинки.
Третья закуска: слоеные треугольники с ветчиной и сыром.
Лаваш разрезаю на квадраты. На каждый кладу ломтик ветчины и сыра. Сворачиваю квадрат в треугольник, хорошо прижимая края. Смазываю взбитым яйцом для золотистости и выпекаю на пергаменте 10–12 минут при 200 °C до румяной корочки. Подаю теплыми.
Все закуски готовятся из доступных ингредиентов и могут быть собраны за 15–20 минут активного времени.
