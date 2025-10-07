Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Осетинский пирог Кабускаджын! Объедение с сыром и капустой — сложное только название!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабускаджын — это не просто пирог, а настоящий символ осетинской кухни, в котором гармонично сочетается нежное дрожжевое тесто и сочная начинка из тушёной капусты и рассольного сыра. Этот пирог, круглый и плоский, как солнце, традиционно выпекается к праздникам и считается ритуальным блюдом. Его прелесть в контрасте текстур: тонкое, мягкое тесто и ароматная, обильная начинка, где капуста даёт лёгкую сладость, а сыр — приятную солоноватость. Это сытное и в то же время очень домашнее угощение, которое навсегда покоряет сердце с первой пробы.

Для приготовления вам понадобится для теста: 500 г муки, 250 мл молока или воды, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли и 2-3 ст. л. растительного масла. Для начинки: около 700 г белокочанной капусты, 300-400 г осетинского сыра (если его нет, идеально подойдёт смесь адыгейского сыра и сулугуни), 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу, а также сливочное масло для смазывания готового пирога. Сначала приготовьте дрожжевое тесто. Подогрейте молоко, растворите в нём дрожжи с сахаром и дайте опаре подойти. Смешайте муку с солью, влейте опару и замесите мягкое, податливое тесто, в конце добавив растительное масло. Уберите тесто в теплое место на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме. Пока тесто подходит, мелко нашинкуйте капусту и лук. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту и тушите до мягкости около 10-15 минут, затем полностью остудите. Сыр натрите на тёрке или измельчите руками и смешайте с остывшей капустой. Подошедшее тесто разделите на 2-3 части (по традиции пироги готовят по три штуки). Каждую часть раскатайте в лепёшку, выложите в центр порцию начинки, соберите края теста в мешочек и аккуратно, чтобы не порвать, разомните его руками в тонкий круглый пирог. Переложите пирог на противень или в форму, сделайте в центре небольшое отверстие для выхода пара и выпекайте в разогретой до 220-240°C духовке около 15-20 минут до румяного цвета. Готовый горячий пирог обильно смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
