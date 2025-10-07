Смертельное ДТП с участием пенсионера и детей произошло под Иркутском

В Слюдянском районе Иркутской области 73-летний водитель Toyota Platz погиб в результате столкновения с кроссовером Haval, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ГУ МВД России. За рулем китайского автомобиля находилась женщина, а в салоне — двое детей.

Как выяснилось, водитель Toyota Platz не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с другой машиной. В результате удара пенсионер скончался на месте.

Женщину и двоих детей госпитализировали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи. На дорожном участке также организовали реверсивное движение.

Ранее в Ленинградской области 56-летний водитель Lada Xray погиб после столкновения с Mercedes-Benz. За рулем иномарки был 59-летний мужчина.