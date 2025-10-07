Будем работать по четыре дня в неделю? Что сказали в Минтруде, подробности

Министр труда Антон Котяков прокомментировал идею о введении четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне. Какие подробности об этом известны, что сказали в Минтруде, правда ли мы будем работать по четыре дня?

Ряд отраслей в России находятся в условиях дефицита кадров, в том числе отмечается нехватка квалифицированных сотрудников, поэтому рассчитывать на введение четырехдневки по всей стране не стоит, заявил Котяков. Сегодня Минтруд старается активно вовлекать молодежь в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи, однако местами напряженность сохраняется.

«Даже с учетом нашей активной работы, с учетом тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — пояснил он.

По словам Котякова, нормы Трудового кодекса допускают вариативность в части рабочего времени.

«Если говорить о четырехдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — отметил министр.

В условиях недостатка кадров работник может заработать больше за счет востребованности профессии, а работодатель готов платить за квалификацию специалиста, заявил Котяков.

«Чем больше сейчас работодатель разворачивается к сотруднику, тем его предприятие становится более привлекательным. А это один из основных факторов, влияющих на выбор конкретного соискателя. Деньги деньгами, но еще важны отношения с работодателем. В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это, скорее, вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции либо перенастройкой технологического цикла, то есть заменами части оборудования», — заключил глава Министерства труда России.

«Уж было хотел воскликнуть: „Ну наконец-то!“ Но не тут-то было, рано радуемся…» — комментируют слова Котякова пользователи Сети.

Что еще говорят о четырехдневке

В середине сентября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Он подчеркнул, что этот процесс должен происходить естественно, без законодательного навязывания.

По его словам, в некоторых компаниях после пандемии уже установили сокращенный график — четыре или даже три рабочих дня. Это стало результатом перераспределения ресурсов и внедрения удаленных или смешанных форм занятости. При этом производительность труда не снизилась, а в ряде случаев доходы даже выросли.

Нилов отметил, что переход будет постепенным и не коснется профессий со сдельной оплатой или занятости, требующей непрерывного присутствия, например в медицине.

В 2019 году на Международной конференции труда в Женеве Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра, не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в перспективе. К сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс, пояснил он тогда.

Русская школа управления и сервис «Зарплата.ру» выяснили, что 76% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Однако важным для них условием является сохранение дохода. В то же время 87% работодателей отказываются даже обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров. Причем многие воспринимают четырехдневку исключительно в качестве антикризисной меры. В этом случае продолжительность рабочего времени сокращается пропорционально зарплате сотрудников.

