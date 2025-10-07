Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 13:08

В Кремле указали на неочевидную проблему поставок Киеву ракет Tomahawk

Песков: желаемые Киевом ракеты Tomahawk предназначены для ядерных боеголовок

Поставка на Украину крылатых ракет Tomahawk, если она состоится, станет серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данный вид вооружения изначально создавался для оснащения ядерными боеголовками, передает ТАСС.

Это будет серьезный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима. Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении, — поделился Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что если Вашингтон примет решение о поставке Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России. Он добавил, что те позитивные тенденции, которые наметились между сторонами, могут получить урон. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что крылатые ракеты «Калибр», стоящие на вооружении России, превосходят американские Tomahawk в мощности по дальности полета.

