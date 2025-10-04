Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:59

Военэксперт сравнил Tomahawk с «Калибром» и сделал вывод

Военэксперт Дандыкин: «Калибр» превосходит Tomahawk по мощи и дальнобойности

Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» Фото: МО РФ

Российские крылатые ракеты «Калибр» превосходят американские Tomahawk по мощи и дальнобойности, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, оба боеприпаса — изделия одного порядка.

Крылатые ракеты Tomahawk и «Калибр» — изделия, практически, одного порядка. Российские «Калибры» превосходят американцев по всем параметрам. Это показали еще удары по объектам террористов в Сирии, Tomahawk с этой задачей плохо справились, но это древнее изобретение, еще 1970-х годов, единственное, что они сделали — разработали наземные пусковые установки. «Калибры» дальнобойнее и мощнее Tomahawk, — добавил собеседник.

Ранее Дандыкин предположил, что Tomahawk могут попасть на Украину после их перепродажи Великобритании и Германии. По его мнению, Киев не располагает носителями данных боеприпасов. Вероятная поставка Tomahawk Киеву не произойдет в ближайшем будущем, считает Дандыкин.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он считает, что в России «нет неприкосновенных мест».

Калибр
ракеты
Tomahawk
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.