Военэксперт сравнил Tomahawk с «Калибром» и сделал вывод Военэксперт Дандыкин: «Калибр» превосходит Tomahawk по мощи и дальнобойности

Российские крылатые ракеты «Калибр» превосходят американские Tomahawk по мощи и дальнобойности, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, оба боеприпаса — изделия одного порядка.

Крылатые ракеты Tomahawk и «Калибр» — изделия, практически, одного порядка. Российские «Калибры» превосходят американцев по всем параметрам. Это показали еще удары по объектам террористов в Сирии, Tomahawk с этой задачей плохо справились, но это древнее изобретение, еще 1970-х годов, единственное, что они сделали — разработали наземные пусковые установки. «Калибры» дальнобойнее и мощнее Tomahawk, — добавил собеседник.

Ранее Дандыкин предположил, что Tomahawk могут попасть на Украину после их перепродажи Великобритании и Германии. По его мнению, Киев не располагает носителями данных боеприпасов. Вероятная поставка Tomahawk Киеву не произойдет в ближайшем будущем, считает Дандыкин.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он считает, что в России «нет неприкосновенных мест».