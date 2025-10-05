Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Знаете, что меня всегда выручает, когда хочется сладкого, но нет ни времени, ни желания возиться со сложной выпечкой? Это яблочное суфле! Оно получается таким воздушным и нежным, что невозможно поверить в простоту его приготовления. Когда я впервые его попробовала, то была поражена: как из обычных яблок может получиться такой изысканный десерт! Теперь это мой любимый способ использовать яблочный урожай. Дети думают, что я провела на кухне полдня, а на самом деле всё готовится буквально за полчаса. И да, теста здесь действительно почти нет — только сочная яблочная пена с хрустящей корочкой!

Для этого чуда нам понадобится: 4 крупных яблока (лучше кисло-сладких), 3 яйца, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. манки, щепотка корицы и немного сливочного масла для формы. Яблоки очищаем от кожуры и семечек, натираем на крупной терке или измельчаем в блендере. Отделяем белки от желтков. К яблочной массе добавляем желтки, манку, корицу и 2 ст. л. сахара, хорошо перемешиваем. Белки взбиваем в крепкую пену с оставшимся сахаром. Аккуратно, движениями снизу вверх, соединяем яблочную смесь со взбитыми белками. Форму смазываем маслом, выкладываем массу и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Не открывайте духовку первые 20 минут! Подаем теплым, посыпав сахарной пудрой. Это суфле хорошо и холодным, но в теплом виде оно просто тает во рту!

