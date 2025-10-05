Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 15:30

Киш лорен — простой французский пирог: классика с сырно-ветчинной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киш лорен — простой французский пирог: классика с сырно-ветчинной начинкой. Изысканный открытый пирог с рассыпчатым песочным основанием и бархатной сливочной начинкой. Это блюдо идеально подойдёт как для праздничного ужина, так и для изысканного воскресного завтрака.

Ингредиенты для основы

  • Мука пшеничная — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Вода ледяная — 2 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Ветчина — 250 г
  • Сыр грюйер — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Мускатный орех — 1/4 ч. л.
  • Перец белый — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Масло порубите с мукой и солью в крошку. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Охлаждайте 1 час. Раскатайте, выложите в форму диаметром 24 см, сформируйте бортики. Наколите вилкой, запеките слепой выпечкой 15 минут при 190 °C.
  2. Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите. Взбейте яйца со сливками и специями. Равномерно распределите ветчину и сыр по основе, залейте яичной смесью. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистости. Подавайте тёплым.

Совет: для аромата добавьте в начинку 1 ч. л. прованских трав.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

киш
пироги
ветчина
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.