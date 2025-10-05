Киш лорен — простой французский пирог: классика с сырно-ветчинной начинкой. Изысканный открытый пирог с рассыпчатым песочным основанием и бархатной сливочной начинкой. Это блюдо идеально подойдёт как для праздничного ужина, так и для изысканного воскресного завтрака.
Ингредиенты для основы
- Мука пшеничная — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Вода ледяная — 2 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
Для начинки
- Ветчина — 250 г
- Сыр грюйер — 100 г
- Яйца — 3 шт.
- Сливки 20% — 200 мл
- Мускатный орех — 1/4 ч. л.
- Перец белый — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
Приготовление
- Масло порубите с мукой и солью в крошку. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Охлаждайте 1 час. Раскатайте, выложите в форму диаметром 24 см, сформируйте бортики. Наколите вилкой, запеките слепой выпечкой 15 минут при 190 °C.
- Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите. Взбейте яйца со сливками и специями. Равномерно распределите ветчину и сыр по основе, залейте яичной смесью. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистости. Подавайте тёплым.
Совет: для аромата добавьте в начинку 1 ч. л. прованских трав.
