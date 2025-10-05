Киш лорен — простой французский пирог: классика с сырно-ветчинной начинкой. Изысканный открытый пирог с рассыпчатым песочным основанием и бархатной сливочной начинкой. Это блюдо идеально подойдёт как для праздничного ужина, так и для изысканного воскресного завтрака.

Ингредиенты для основы

Мука пшеничная — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Вода ледяная — 2 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

Ветчина — 250 г

Сыр грюйер — 100 г

Яйца — 3 шт.

Сливки 20% — 200 мл

Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Перец белый — 1/2 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Приготовление

Масло порубите с мукой и солью в крошку. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Охлаждайте 1 час. Раскатайте, выложите в форму диаметром 24 см, сформируйте бортики. Наколите вилкой, запеките слепой выпечкой 15 минут при 190 °C. Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите. Взбейте яйца со сливками и специями. Равномерно распределите ветчину и сыр по основе, залейте яичной смесью. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистости. Подавайте тёплым.

Совет: для аромата добавьте в начинку 1 ч. л. прованских трав.

