18 октября 2025 в 09:28

Если при похудении хочется чего-то вкусного, готовлю этот киш с курицей: 140 ккал на 100 г

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если при похудении хочется чего-то вкусного, готовлю этот киш с курицей и грибами. В нем около 140 ккал на 100 граммов. Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежная яичная заливка сочетается с сочной курицей и ароматными грибами, а овсяная основа добавляет приятную текстуру.

Для основы понадобится: 150 г овсяных хлопьев, 100 г творога и 1 яйцо — смешайте ингредиенты и распределите по форме. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 2 яйца, 100 мл нежирного молока, 50 г нежирного сыра, соль и специи по вкусу. Курицу и грибы нарежьте кубиками, обжарьте с луком до готовности. Выложите на основу, залейте смесью яиц и молока, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

Этот киш особенно хорош в теплом виде с зеленым салатом и станет прекрасной альтернативой калорийной выпечке для тех, кто следит за питанием.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-пиццу на курином тесте: богата белком и клетчаткой, надолго насыщает.

