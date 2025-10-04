ПП-пицца на курином тесте: богата белком и клетчаткой, надолго насыщает

Пицца на курином тесте — это идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Оно богато белком и клетчаткой, надолго насыщает и полностью соответствует принципам правильного питания.

Рецепт: для приготовления «теста» измельчите в блендере 500 г соцветий цветной капусты и 300 г куриного филе, добавьте 1 яйцо, 50 г тертого сыра, соль, итальянские травы и чеснок. Выложите массу на пергамент, сформируйте круг толщиной 1 см и запеките при 200°C 15 минут. Для начинки используйте 100 г томатного соуса без сахара, 150 г моцареллы, помидоры, шампиньоны, болгарский перец и зелень. Равномерно распределите начинку по основе и запекайте еще 10-12 минут до расплавления сыра.

Вкус пиццы поражает сбалансированностью: сочная курино-капустная основа напоминает традиционное тесто, но содержит втрое меньше калорий (около 120 ккал на 100 г), начинка дарит яркие свежие нотки, а сыр обеспечивает необходимую пикантность без тяжести.

