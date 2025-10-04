Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:28

ПП-пицца на курином тесте: богата белком и клетчаткой, надолго насыщает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца на курином тесте — это идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Оно богато белком и клетчаткой, надолго насыщает и полностью соответствует принципам правильного питания.

Рецепт: для приготовления «теста» измельчите в блендере 500 г соцветий цветной капусты и 300 г куриного филе, добавьте 1 яйцо, 50 г тертого сыра, соль, итальянские травы и чеснок. Выложите массу на пергамент, сформируйте круг толщиной 1 см и запеките при 200°C 15 минут. Для начинки используйте 100 г томатного соуса без сахара, 150 г моцареллы, помидоры, шампиньоны, болгарский перец и зелень. Равномерно распределите начинку по основе и запекайте еще 10-12 минут до расплавления сыра.

Вкус пиццы поражает сбалансированностью: сочная курино-капустная основа напоминает традиционное тесто, но содержит втрое меньше калорий (около 120 ккал на 100 г), начинка дарит яркие свежие нотки, а сыр обеспечивает необходимую пикантность без тяжести.

Ранее стало известно, как приготовить сочную курицу с томатами: это блюдо можно есть на ужин даже на диете и ПП.

Читайте также
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Общество
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Пицца-запеканка из кабачков с колбасой и сыром: простой рецепт на сковороде
Общество
Пицца-запеканка из кабачков с колбасой и сыром: простой рецепт на сковороде
Разрезать пополам и выложить начинку: обалденная чиабатта-пицца за 10 минут
Общество
Разрезать пополам и выложить начинку: обалденная чиабатта-пицца за 10 минут
пицца
рецепты
правильное питание
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.