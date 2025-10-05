Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 18:11

Додик рассказал, на разрушение чего нацелились неолиберальные круги Запада

Додик назвал досрочные выборы способом разрушить Дейтонские соглашения

Милорад Додик Милорад Додик Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Досрочные выборы в Республике Сербской навязываются западными странами с целью подрыва Дейтонских соглашений, заявил президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. Политик подчеркнул, что ни одна политическая сила или общественная группа в энтитете не выступала за проведение голосования, которое является частью стратегии международных неолиберальных кругов.

Нет ни одного фактора в Республике Сербской, который обозначал бы потребность в выборах, ни у политических партий, ни у социальных или других групп. Это лучший способ разрушить Дейтонские соглашения с их стороны, иногда вас заставляют делать то, что вы не хотите делать, — говорится в заявлении.

Ранее Додик заявил, что призывы европейских руководителей к милитаризации представляют собой попытку маскировки неспособности разрешить накопившиеся социальные трудности в ЕС. По его словам, власти объединения осуществляют политический курс без учета позиций граждан своих государств.

Кроме того, президент Республики Сербской обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не оставлять энтитет в распоряжении европейских чиновников. По его словам, бюрократы из Брюсселя создают препятствия для нормальной жизни страны.

Милорад Додик
Республика Сербская
Босния и Герцеговина
Запад
