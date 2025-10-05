Досрочные выборы в Республике Сербской навязываются западными странами с целью подрыва Дейтонских соглашений, заявил президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. Политик подчеркнул, что ни одна политическая сила или общественная группа в энтитете не выступала за проведение голосования, которое является частью стратегии международных неолиберальных кругов.

Нет ни одного фактора в Республике Сербской, который обозначал бы потребность в выборах, ни у политических партий, ни у социальных или других групп. Это лучший способ разрушить Дейтонские соглашения с их стороны, иногда вас заставляют делать то, что вы не хотите делать, — говорится в заявлении.

Ранее Додик заявил, что призывы европейских руководителей к милитаризации представляют собой попытку маскировки неспособности разрешить накопившиеся социальные трудности в ЕС. По его словам, власти объединения осуществляют политический курс без учета позиций граждан своих государств.

Кроме того, президент Республики Сербской обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не оставлять энтитет в распоряжении европейских чиновников. По его словам, бюрократы из Брюсселя создают препятствия для нормальной жизни страны.