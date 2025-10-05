Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война Додик обвинил европейцев в милитаризации для отвлечения от внутренних проблем

Призывы европейских лидеров к милитаризации являются попыткой скрыть неспособность решить накопившиеся социальные проблемы в ЕС, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. Власти объединения проводят политику, игнорируя мнения жителей своих стран.

Европа, основанная на ценностях, утратила все это. От идей о правах человека, верховенстве закона, свободе передвижения, конкуренции, которые ранее доминировали, общество отходит и становится все более разрозненным и несогласованным, — отмечает политик.

По его словам, миграционный кризис усугубил ситуацию в европейских странах. Так, в Германии приехавшие из других стран не только не изменили свои культурные и другие взгляды, но, наоборот, стали еще более сплоченными и начали открыто разрушать социальную и политическую структуру страны.

Додик подчеркнул, что у европейских лидеров нет ответов на эти вызовы, но факты говорят «сами за себя». Президент выразил уверенность, что смещение акцента на военную тематику и разговоры о большой войне позволяют политикам отвлечь внимание жителей и сохранить власть.

Ранее он сообщал, что Великобритания, Германия и Франция пытаются организоваться в Сербии цветную революцию. Это делается через неправительственные структуры, которые управляются из внешних центров.