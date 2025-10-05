Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:09

«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»

Додик: Британия, Франция и ФРГ хотят организовать в Сербии цветную революцию

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Великобритания, Германия и Франция предпринимают попытки организации в Сербии «цветной революции», заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. Он указал на существование неправительственных структур, управляемых из внешних центров влияния и контролирующих отдельные процессы. В них участвует значительное число людей, чьи действия мотивированы против интересов Сербии, утверждает руководитель.

Теперь уже никто не исключает, что речь идет о так называемой цветной революции, навязанной извне — со стороны британцев, а, полагаю, и немцев, французов с целью ослабить Сербию, — сказал политик.

Президент Республики Сербской до этого заявил, что западные страны совершают серьезную ошибку на Украине. Он также отметил, что планы НАТO или попытки изоляции не способны запугать Россию. Свое заявление политик сделал после участия в заседании клуба «Валдай» в Сочи, где он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Додик также выражал уверенность, что через два года у ворот Кремля будет наблюдаться очередь из представителей западных государств. По его оценке, действия России на Украине являются оправданными. Он также указал, что политика Запада в отношении его собственной деятельности демонстрирует двойные стандарты.

Сербия
революции
Европа
политика
Милорад Додик
