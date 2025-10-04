Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 14:23

Додик озвучил главную ошибку Запада в отношении России

Додик: Россию невозможно окружить войсками НАТО

Милорад Додик Милорад Додик Фото: kremlin.ru

Запад совершает крупную ошибку на Украине, а Россию невозможно запугать планами НАТО или изоляцией, заявил президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. Политик высказал свою позицию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи в рамках заседания клуба «Валдай».

ЕС совершает на Украине ту же большую ошибку, которую допустил на Западных Балканах. Мы думаем, все, что происходило с нами в бывшей Югославии, было тренировочной площадкой для западных творцов глобальных неолиберальных процессов, которые готовились к Украине. Конечно, это несравнимо. Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать таким образом, как это было сделано с нами, сербами, — высказался Додик.

Ранее глава Республики Сербской высказал мнение, что спустя два года представители западных государств будут вынуждены выстраиваться в очередь для визитов в Кремль. По его оценке, российская позиция по украинскому вопросу полностью оправдана, а реакция Запада на собственную деятельность подтверждает наличие двойных стандартов в международной политике.

Кроме того, Додик заявил, что выступление Путина на заседании клуба «Валдай» представляет собой наиболее фундаментальный анализ концепции многополярного мира с научной и политической точек зрения. По его оценке, российский лидер выступает в роли архитектора новых международных отношений, чье видение соответствует естественному миропорядку с сохранением суверенитета и идентичности всех государств.

Милорад Додик
Республика Сербская
НАТО
Запад
Евросоюз
Россия
клуб Валдай
