Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:35

Додик раскрыл судьбу Запада через несколько лет

Додик: через два года в Кремль выстроится очередь из представителей Запада

Милорад Додик Милорад Додик Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ ТАСС

Через два года в Кремле будет очередь из представителей западных стран, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Россия действует оправданно на Украине, а отношение Запада к его собственной политике подтверждает двойные стандарты.

Например, так называемый суд, который установили у нас в стране, запретил мне политическую деятельность, а [бывшая] администрация США ввела санкции как против меня. <...> Справедливость — это самое главное. Что же сделают [западные страны]? Я думаю, что через два года мы увидим целую очередь, которая выстраивается в Кремле, и я даже не смогу через нее пройти, — отметил Додик.

Он провел параллель между ситуацией на Украине и событиями в Югославии в 1999 году. Додик добавил, что в Республике Сербской также всегда боролись за справедливость и продолжат это делать.

Ранее Додик высоко оценил выступление президента России Владимира Путина на клубе «Валдай». Он назвал его наиболее глубоким анализом концепции многополярного мира с научной и политической точек зрения. По мнению Додика, российский лидер выступил как архитектор новых международных отношений.

Милорад Додик
Запад
прогнозы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео
Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома
В Британии заявили о космической битве с Россией
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.