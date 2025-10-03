Додик раскрыл судьбу Запада через несколько лет Додик: через два года в Кремль выстроится очередь из представителей Запада

Через два года в Кремле будет очередь из представителей западных стран, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Россия действует оправданно на Украине, а отношение Запада к его собственной политике подтверждает двойные стандарты.

Например, так называемый суд, который установили у нас в стране, запретил мне политическую деятельность, а [бывшая] администрация США ввела санкции как против меня. <...> Справедливость — это самое главное. Что же сделают [западные страны]? Я думаю, что через два года мы увидим целую очередь, которая выстраивается в Кремле, и я даже не смогу через нее пройти, — отметил Додик.

Он провел параллель между ситуацией на Украине и событиями в Югославии в 1999 году. Додик добавил, что в Республике Сербской также всегда боролись за справедливость и продолжат это делать.

Ранее Додик высоко оценил выступление президента России Владимира Путина на клубе «Валдай». Он назвал его наиболее глубоким анализом концепции многополярного мира с научной и политической точек зрения. По мнению Додика, российский лидер выступил как архитектор новых международных отношений.