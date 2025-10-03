Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:29

Додик назвал Путина архитектором многополярного мира

Додик высоко оценил выступление Путина на «Валдае»

Милорад Додик, Владимир Путин Милорад Додик, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Выступление главы РФ Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в Сочи представляет собой наиболее глубокий анализ концепции многополярного мира с научной и политической позиций, заявил президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик. По его словам, российский лидер выступает как архитектор новых международных отношений, а его видение соответствует естественному миропорядку, где все государства сохраняют суверенитет и идентичность, передает РИА Новости.

Все, что сказано и во вступительном слове, это было наилучшее рассмотрение того, что называется многополярным миром из того, что мы могли услышать в последнее время. И на научном, и на политическом уровне, — высказался Додик.

Ранее Додик сообщил, что в ходе переговоров с российским лидером обсуждалась текущая обстановка в сербском энтитете Боснии и Герцеговины. По его словам, российский президент проявляет глубокое понимание политической ситуации в регионе.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о решительном осуждении Россией действий Запада, нацеленных на отстранение Додика от руководства Республикой Сербской. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом энтитета он подчеркнул, что для этого используются сфабрикованные уголовные дела.

