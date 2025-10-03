Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 02:35

«Знает ситуацию»: Додик оценил осведомленность Путина о проблемах в Европе

Додик: Путин хорошо знает ситуацию в Республике Сербской и считает ее сложной

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Global Look Press

Президент Республики Сербской Милорад Додик провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалось текущее положение в сербском энтитете Боснии и Герцеговины. По словам Додика, опубликованным в социальной сети X, российский президент демонстрирует глубокое понимание политической ситуации в регионе.

Мне приятно, что у меня была возможность с президентом России Владимиром Путиным обсудить хорошие, стабильные стратегические отношения. Путин очень хорошо знает ситуацию в Республике Сербской и считает ее сложной, — написал Додик.

Лидеры двух сторон в ходе переговоров подтвердили стратегический характер двусторонних отношений и проанализировали выполнение ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено подготовке доклада для Совета Безопасности ООН, который будет представлен Российской Федерацией как страной-гарантом Дейтонского соглашения.

Додик подчеркнул, что Россия в качестве председателя в СБ ООН последовательно отстаивает принцип договоренности сторон в Боснии и Герцеговине. Он отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств, осудив практику нелегитимного влияния международных представителей.

Ранее сообщалось, что возле дома президента Республики Сербской обнаружили бомбу. Правоохранители проводили антидиверсионную проверку в семейном поместье главы автономии.

