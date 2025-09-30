Возле дома президента Республики Сербской обнаружили бомбу

Возле дома президента Республики Сербской Милорада Додика обнаружили бомбу, сообщает газета Nezavisne Novine. По ее данным, правоохранители проводят антидиверсионную проверку в семейном поместье главы автономии.

В настоящее время проводится антидиверсионная проверка семейного поместья Милорада Додика. <…> Поступившая ранее информация о заложенной бомбе подтвердилась, — сказано в материале.

Ранее Додик заявил, что регион может объявить о своей независимости при усилении внешнего давления. Он также призвал чиновников ЕС «проявлять европейскую ответственность». Он отметил, что энтитет хочет диалога, и призвал убрать высокого председателя Кристиана Шмидта, закрыть его аппарат и избавиться от его «незаконного наследия». Додик подчеркнул, что представители Брюсселя должны вести себя по-европейски, и добавил, что они готовы к переговорам.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия категорически осуждает действия Запада, направленные на отстранение Додика от власти в Республике Сербской. Он отметил, что уголовные дела, использующиеся для этого, сфабрикованы.