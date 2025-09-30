Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:45

Возле дома президента Республики Сербской обнаружили бомбу

Милорад Додик Милорад Додик Фото: IMAGO/Global Look Press

Возле дома президента Республики Сербской Милорада Додика обнаружили бомбу, сообщает газета Nezavisne Novine. По ее данным, правоохранители проводят антидиверсионную проверку в семейном поместье главы автономии.

В настоящее время проводится антидиверсионная проверка семейного поместья Милорада Додика. <…> Поступившая ранее информация о заложенной бомбе подтвердилась, — сказано в материале.

Ранее Додик заявил, что регион может объявить о своей независимости при усилении внешнего давления. Он также призвал чиновников ЕС «проявлять европейскую ответственность». Он отметил, что энтитет хочет диалога, и призвал убрать высокого председателя Кристиана Шмидта, закрыть его аппарат и избавиться от его «незаконного наследия». Додик подчеркнул, что представители Брюсселя должны вести себя по-европейски, и добавил, что они готовы к переговорам.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия категорически осуждает действия Запада, направленные на отстранение Додика от власти в Республике Сербской. Он отметил, что уголовные дела, использующиеся для этого, сфабрикованы.

Европа
Босния и Герцеговина
Республика Сербская
Милорад Додик
бомбы
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.