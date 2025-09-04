Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:41

Президент Республики Сербской жестко пригрозил Евросоюзу

Додик: Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Республика Сербская может провозгласить свою независимость, если внешнее давление на нее усилится, заявил президент объединения Милорад Додик в соцсети X. Он призвал представителей Евросоюза «вести себя по-европейски».

Мы хотим диалога. Уберите [высокого представителя] Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать, — написал Додик.

Ранее Додик заявил, что уже в ближайшее время посетит Москву для переговоров с влиятельными российскими политиками. На октябрь запланирован его основной визит, в ходе которого он надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станет подготовка к Генеральной Ассамблее ООН и просьба о поддержке суверенитета.

Незадолго до этого Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил Додика полномочий. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора. Додик не согласился с решением ЦИК. В своих соцсетях он раскритиковал Центризбирком в нецензурной форме и пообещал сторонникам не сдаваться.

Европа
Республика Сербская
Милорад Додик
независимость
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве появится экосистема развития мобильных игр
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.