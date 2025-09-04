Президент Республики Сербской жестко пригрозил Евросоюзу

Республика Сербская может провозгласить свою независимость, если внешнее давление на нее усилится, заявил президент объединения Милорад Додик в соцсети X. Он призвал представителей Евросоюза «вести себя по-европейски».

Мы хотим диалога. Уберите [высокого представителя] Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать, — написал Додик.

Ранее Додик заявил, что уже в ближайшее время посетит Москву для переговоров с влиятельными российскими политиками. На октябрь запланирован его основной визит, в ходе которого он надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станет подготовка к Генеральной Ассамблее ООН и просьба о поддержке суверенитета.

Незадолго до этого Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил Додика полномочий. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора. Додик не согласился с решением ЦИК. В своих соцсетях он раскритиковал Центризбирком в нецензурной форме и пообещал сторонникам не сдаваться.