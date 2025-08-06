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06 августа 2025 в 11:58

ЦИК БиГ отозвала мандат Додика и потребовала выборов в Республике Сербской

Милорад Додик Милорад Додик Фото: IMAGO/Global Look Press

Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика, сообщает Dnevni avaz. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины действовала по решению суда Боснии и Герцеговины и в соответствии с законом «О выборах» лишила мандата президента Республики Сербской Милорада Додика, — сказано в сообщении.

ЦИК установила срок для подачи апелляции. После этого в 90-дневный срок в Республике Сербской будут проведены досрочные выборы.

Ранее российский МИД заявил, что глубоко разочарован решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины, который 1 августа подтвердил обвинительный приговор в отношении Милорада Додика. Москва считает уголовное дело против президента Республики Сербской сфабрикованным и политически мотивированным.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непризнании судебного решения против Додика. Он осудил инициативу Центризбиркома Боснии и Герцеговины по отстранению политика от власти, назвав это вмешательством в суверенные дела. Орбан также раскритиковал действия назначенных ЕС надзирателей.

Милорад Додик
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