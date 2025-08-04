Венгрия встала на защиту лидера сербов в Боснии Орбан: Венгрия не признает решение Евросоюза об отставке президента РС Додика

Венгрия решительно отказалась признавать судебное решение против президента Республики Сербской Милорада Додика, написал премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети Х. Он осудил попытки отстранить его от власти как вмешательство в суверенные дела. Заявление последовало после решения Центризбиркома Боснии и Герцеговины начать процедуру прекращения полномочий лидера боснийских сербов.

Орбан подчеркнул неприемлемость действий назначенных ЕС надзирателей. Ранее он называл суд над Додиком «охотой на ведьм».

Венгрия не признает решение суда, вынесенное против президента Милорада Додика. Попытки назначенных ЕС надзирателей отстранить его от должности за противодействие их глобалистской программе неприемлемы. Он является законно избранным лидером <…>. Ничто не может быть выше воли народа, — написал он.

Центризбирком БиГ инициировал процедуру после того, как 1 августа Апелляционная палата оставила в силе приговор первой инстанции: Додику назначен один год тюрьмы и шесть лет запрета на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя Кристиана Шмидта. Политик отверг приговор как «инициированное ЕС нападение», заявив о намерении остаться у власти и надеясь на поддержку Сербии и России.

Ранее Додик сообщил, что получает письма с угрозами в свой адрес из-за контактов с Россией. Президент РС добавил, что послания, как правило, исходят от мусульман из Боснии и Герцеговины.