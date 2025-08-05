В МИД РФ раскритиковали решение суда по делу Додика МИД РФ осудил решение суда БиГ по делу президента Республики Сербской

Российский МИД глубоко разочарован решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины, который 1 августа подтвердил обвинительный приговор в отношении Милорада Додика, передает пресс-служба ведомства. Москва считает уголовное дело против президента Республики Сербской сфабрикованным и политически мотивированным.

Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) М. Додика, — говорится в комментарии.

По мнению российской стороны, инициаторами уголовного преследования стали силы, не связанные с юридической системой страны. В МИД считают, что дело направлено на устранение Додика как неугодного политического деятеля, выступающего против западного влияния.

Москва заявила о поддержке легитимных органов власти Республики Сербской. В Кремле также пообещали использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непризнании судебного решения против Додика. Он осудил инициативу Центризбиркома Боснии и Герцеговины по отстранению политика от власти, назвав это вмешательством в суверенные дела. Орбан также раскритиковал действия назначенных ЕС надзирателей.